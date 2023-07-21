В Улан-Удэ чествовали работников торговли и общепита

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Награждены были 40 человек



В администрации столицы Бурятии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли и общественного питания. С профессиональным праздником поздравляли работников и ветеранов отрасли.



- Сегодня оборот сферы торговли и общественного питания города составляет 200 млрд рублей в год. В Улан-Удэ зарегистрировано 2500 предприятий торговли и 800 – общественного питания. В отрасли трудятся более 30 тысяч сотрудников, - сообщает управление по информационной политике города.



На мероприятии чествовали ветеранов отрасли. Почётными грамотами и благодарственными письмами различного уровня отметили труд более 40 работников сферы торговли и общественного питания: продавцов, логистов, менеджеров, поваров, кондитеров, кладовщиков и других.

