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В Улан-Удэ чествовали работников торговли и общепита

В Улан-Удэ чествовали работников торговли и общепита
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Награждены были 40 человек

В администрации столицы Бурятии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли и общественного питания. С профессиональным праздником поздравляли работников и ветеранов отрасли.

- Сегодня оборот сферы торговли и общественного питания города составляет 200 млрд рублей в год. В Улан-Удэ зарегистрировано 2500 предприятий торговли и 800 – общественного питания. В отрасли трудятся более 30 тысяч сотрудников, - сообщает управление по информационной политике города.

На мероприятии чествовали ветеранов отрасли. Почётными грамотами и благодарственными письмами различного уровня отметили труд более 40 работников сферы торговли и общественного питания: продавцов, логистов, менеджеров, поваров, кондитеров, кладовщиков и других.
Улан-Удэ награждение общепит торговля

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