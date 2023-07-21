Награждены были 40 человек
В администрации столицы Бурятии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли и общественного питания. С профессиональным праздником поздравляли работников и ветеранов отрасли.
- Сегодня оборот сферы торговли и общественного питания города составляет 200 млрд рублей в год. В Улан-Удэ зарегистрировано 2500 предприятий торговли и 800 – общественного питания. В отрасли трудятся более 30 тысяч сотрудников, - сообщает управление по информационной политике города.
На мероприятии чествовали ветеранов отрасли. Почётными грамотами и благодарственными письмами различного уровня отметили труд более 40 работников сферы торговли и общественного питания: продавцов, логистов, менеджеров, поваров, кондитеров, кладовщиков и других.
В Улан-Удэ чествовали работников торговли и общепита
Общество, Фото:
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