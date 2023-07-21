В Бурятии готовы к отопительному сезону на 40%

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В лидерах – Окинский район



Бурятия готова к предстоящему отопительному сезону на 40 процентов. Об этом заявили в отделе развития теплоснабжения министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики. Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду из федерального, республиканского и местного бюджетов выделено 228,3 млн рублей.



Так, на реализацию первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону всем районам Бурятии выделено 150 млн рублей. 64,8 млн рублей предусмотрены для капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в селе Хоринск Хоринского района (тепловые сети), в селе Улюнхан Курумканского района (модульная котельная), в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района (оборудование котельной), в селе Новокижингинск Кижингинского района (сети тепловодоснабжения). 13,5 млн рублей выделены на разработку проекта системы центрального теплоснабжения в посёлках Восточный, Кедровый, Солнечный, Первомайский города Гусиноозёрска.



На 1 июля этого года общий процент готовности объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону составляет 40 процентов. В лидерах Окинский, Тарбагатайский и Еравнинский районы, здесь готовность объектов коммунальной инфраструктуры составляет 88, 71 и 67 процентов соответственно.



- Одной из основных задач в ходе подготовки к отопительному сезону является формирование запасов топлива. Сегодня ресурсоснабжающие организации заключают контракты на поставку топлива. Фактическая поставка на объекты начнётся 15 августа. До 15 сентября котельным необходимо сформировать нормативный запас топлива. Всего в республике муниципальным образованиям необходимо завезти на объекты теплоснабжения 55,5 тысяч тонн мазута и 5,4 тысячи тонн угля. Здесь лидирует столица Бурятии – город Улан-Удэ, где мазут уже имеется в полном объёме, уголь – на 72 процента от необходимой нормы, - сообщили в министерстве строительства РБ.



Завершившийся отопительный сезон 2022-2023 годов прошёл в штатном режиме – без значительных аварий. Первым сезон открыл Баунтовский эвенкийский район – там начали подавать тепло 1 сентября 2022 года, а завершили – 31 мая 2023 года. В этом же районе отопительный сезон был самым продолжительным и составил 272 дня. Закрыл прошлый отопительный сезон в Бурятии город Северобайкальск – 2 июня 2023 года.

