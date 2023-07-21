21 июля

20 июля

Популярное

В Бурятии готовы к отопительному сезону на 40%

В Бурятии готовы к отопительному сезону на 40%
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В лидерах – Окинский район

Бурятия готова к предстоящему отопительному сезону на 40 процентов. Об этом заявили в отделе развития теплоснабжения министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики. Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду из федерального, республиканского и местного бюджетов выделено 228,3 млн рублей.

Так, на реализацию первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону всем районам Бурятии выделено 150 млн рублей. 64,8 млн рублей предусмотрены для капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в селе Хоринск Хоринского района (тепловые сети), в селе Улюнхан Курумканского района (модульная котельная), в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района (оборудование котельной), в селе Новокижингинск Кижингинского района (сети тепловодоснабжения). 13,5 млн рублей выделены на разработку проекта системы центрального теплоснабжения в посёлках Восточный, Кедровый, Солнечный, Первомайский города Гусиноозёрска.

На 1 июля этого года общий процент готовности объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону составляет 40 процентов. В лидерах Окинский, Тарбагатайский и Еравнинский районы, здесь готовность объектов коммунальной инфраструктуры составляет 88, 71 и 67 процентов соответственно.

- Одной из основных задач в ходе подготовки к отопительному сезону является формирование запасов топлива. Сегодня ресурсоснабжающие организации заключают контракты на поставку топлива. Фактическая поставка на объекты начнётся 15 августа. До 15 сентября котельным необходимо сформировать нормативный запас топлива. Всего в республике муниципальным образованиям необходимо завезти на объекты теплоснабжения 55,5 тысяч тонн мазута и 5,4 тысячи тонн угля. Здесь лидирует столица Бурятии – город Улан-Удэ, где мазут уже имеется в полном объёме, уголь – на 72 процента от необходимой нормы, - сообщили в министерстве строительства РБ.

Завершившийся отопительный сезон 2022-2023 годов прошёл в штатном режиме – без значительных аварий. Первым сезон открыл Баунтовский эвенкийский район – там начали подавать тепло 1 сентября 2022 года, а завершили – 31 мая 2023 года. В этом же районе отопительный сезон был самым продолжительным и составил 272 дня. Закрыл прошлый отопительный сезон в Бурятии город Северобайкальск – 2 июня 2023 года.
Бурятия отопительный сезон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителю, спасшему человека, вручили грамоту
В Улан-Удэ водителю, спасшему человека, вручили грамоту
Общество, 21.07.2023
Сергей Белых пришёл на помощь пассажиру, которому стало плохо прямо в автобусе
В Улан-Удэ каждый день восстанавливают по 10 дорожных знаков
В Улан-Удэ каждый день восстанавливают по 10 дорожных знаков
Общество, 21.07.2023
Они страдают от сильного ветра и водителей-лихачей
«Мы просто в ужасе»: В Улан-Удэ жители Стеклозавода взбунтовались против мультиколонии
«Мы просто в ужасе»: В Улан-Удэ жители Стеклозавода взбунтовались против мультиколонии
Общество, 21.07.2023
Люди заявили, что им уже хватает психушки, очистных и кладбища
В Улан-Удэ волонтёры выхаживают голубя и козла
В Улан-Удэ волонтёры выхаживают голубя и козла
Общество, 21.07.2023
Голубя нашли на обочине, а козла спасли от смерти
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли более семи тысяч раз
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли более семи тысяч раз
Общество, 21.07.2023
Она пользуется особой популярностью у врачей и учителей
«ЭкоАльянс» не вывозит: В Улан-Удэ обострился мусорный вопрос
«ЭкоАльянс» не вывозит: В Улан-Удэ обострился мусорный вопрос
Общество, 21.07.2023
Частный сектор в городе обрастает помойками
В Бурятии четыре дня ищут быка с буквой «П»
В Бурятии четыре дня ищут быка с буквой «П»
Общество, 21.07.2023
В последний раз его видели в паре с красной коровой
Возле старейшего дацана Бурятии пройдут игры «108 субурганов»
Возле старейшего дацана Бурятии пройдут игры «108 субурганов»
Общество, 21.07.2023
Мероприятие состоится в Хоринском районе возле Анинского дацана
В Иркутске пройдёт фестиваль силачей
В Иркутске пройдёт фестиваль силачей
Общество, 21.07.2023
Участники покажут свою силу в разных испытаниях
В Бурятии рассказали о маткапитале на второго ребёнка
В Бурятии рассказали о маткапитале на второго ребёнка
Общество, 21.07.2023
Региональный маткапитал превышает сумму в 200 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^