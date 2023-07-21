В Бурятии завершают модернизацию межпоселенческой библиотеки

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Мухоршибирь модернизируют библиотеку. Скоро ремонт завершится, и жители района получат новую модельную библиотеку.
Все работы на сегодняшний день почти завершены: проведена реконструкция помещения, электротехнические работы, библиотека оснащена мебелью, компьютерами и оргтехникой. Сделан косметический ремонт залов и коридорных пространств, оборудована комната для отдыха персонала, обновлён санузел для маломобильных граждан.
Теперь в новой библиотеке появилась зона центра информационных технологий с оборудованным местом для инвалидов, уголок полиграфии, гардероб, книжный зал, зал встреч и переговоров.
Также фонд библиотеки укомплектован новой литературой, в том числе литературой с укрупнённым шрифтом и с использованием шрифта Брайля.
В настоящее время идут работы по сборке мебели. Ещё предстоит работа по восстановлению интернета, подключению компьютерной техники, игровых комплексов, интерактивных панелей и расстановке книг.
Уже в августе мухоршибирцы планируют открыть обновленную модельную библиотеку.
Ремонт библиотеки обошёлся в 13 миллионов рублей, 10 млн из которых профинансировал федеральный бюджет, а 3 млн – бюджет района.
Создание модельных библиотек в Бурятии проводится в рамках национального проекта «Культура». В республике уже действуют 12 модельных библиотек, а до конца года откроются ещё две.