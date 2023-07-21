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В Бурятии завершают модернизацию межпоселенческой библиотеки

В Бурятии завершают модернизацию межпоселенческой библиотеки
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
На работы было выделено 10 млн

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Мухоршибирь модернизируют библиотеку. Скоро ремонт завершится, и жители района получат новую модельную библиотеку.

Все работы на сегодняшний день почти завершены: проведена реконструкция помещения, электротехнические работы, библиотека оснащена мебелью, компьютерами и оргтехникой. Сделан косметический ремонт залов и коридорных пространств, оборудована комната для отдыха персонала, обновлён санузел для маломобильных граждан.

Теперь в новой библиотеке появилась зона центра информационных технологий с оборудованным местом для инвалидов, уголок полиграфии, гардероб, книжный зал, зал встреч и переговоров.

Также фонд библиотеки укомплектован новой литературой, в том числе литературой с укрупнённым шрифтом и с использованием шрифта Брайля.



В настоящее время идут работы по сборке мебели. Ещё предстоит работа по восстановлению интернета, подключению компьютерной техники, игровых комплексов, интерактивных панелей и расстановке книг.

Уже в августе мухоршибирцы планируют открыть обновленную модельную библиотеку.

Ремонт библиотеки обошёлся в 13 миллионов рублей, 10 млн из которых профинансировал федеральный бюджет, а 3 млн – бюджет района.



Создание модельных библиотек в Бурятии проводится в рамках национального проекта «Культура». В республике уже действуют 12 модельных библиотек, а до конца года откроются ещё две. 
библиотека

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