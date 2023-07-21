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Улан-удэнцы повально забывают в трамваях документы, телефоны и банковские карты

Улан-удэнцы повально забывают в трамваях документы, телефоны и банковские карты
Общество,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Их владельцев потом приходится искать в соцсетях

В МУП «Управление трамвая» ежедневно обращаются жители бурятской столицы, которые оставляют в вагонах свои вещи. Только за последние два месяца пассажирам вернули три мобильных телефона, банковские карты, паспорта, водительские права, папки с документами, кошельки с деньгами и ключи. Иногда в трамваях оставляют верхнюю одежду, проездные, сумки, рюкзаки и даже детские игрушки.
 
Чтобы, к примеру, найти владельца банковской карты, диспетчеры переводят ему небольшую сумму и отправляют сообщение, что найденное платёжное средство находится в депо.
 
- А когда люди теряют свои паспорта или права, мы ищем их в соцсетях. Находятся они не сразу. Иногда для этого приходится просмотреть много аккаунтов, – рассказывает пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Ольга Дышенова.




 Чтобы вернуть вещь, оставленную в трамвае, можно отправить сообщение в официальной группе МУП во «ВКонтакте» или позвонить на предприятие по телефону 8 (3012) 43-41-23. 

Как сообщал «Байкал-Daily», пассажиры круглый год забывают своё имущество и в муниципальных автобусах. «Ассортимент» меняется только в зависимости от сезона. Зимой это, как правило, варежки, перчатки и шапки.

После окончания смены водители сдают находки в диспетчерскую, где они и «дожидаются» своих хозяев. К каждой, кстати, прикрепляют бирку с информацией, когда и в каком именно автобусе её обнаружили.

Узнать, есть ли в диспетчерской та или иная вещь, можно, позвонив по номеру 8 (3012) 44-72-10. Но лучше всё же ничего не забывать в салоне и на остановках

- По инструкции, при обнаружении сумок, портфелей, рюкзаков и пакетов проводится целый комплекс мер с привлечением специальных служб – что, конечно же, парализует работу общественного транспорта. А значит, кто-то вовремя не приедет на работу или не успеет по своим делам, – пояснили ранее в «Городских маршрутах».









трамвай документы

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