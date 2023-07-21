Сейчас там идёт ремонт
В Гусиноозёрске временно прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Центральная (посёлок Набережный). Ограничение введено на период проведения капитального ремонта дорог с 16 июня по 30 октября.
Временно проезд будет осуществляться по улице Дзержинского, далее улице Набережная с выездом на улицу Центральная через улицу Рыбацкая. Маршрут автобуса №4 временно изменён по указанному пути следования. Об этом уведомляет администрация МО «Город Гусиноозёрск».
В Гусиноозёрске закрыта одна из дорог
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