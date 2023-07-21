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В Кяхте приступили к строительству опор нового моста

В Кяхте приступили к строительству опор нового моста
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Движение по нему планируют запустить уже в этом году

В Кяхте по улице Банзарова продолжается капитальный ремонт моста. В настоящее время подрядчик выполнил забивку свай нового моста, приступил к устройству фундаментов опор, предварительно демонтировав старое аварийное сооружение.

На объекте работает бригада из 11 человек, задействованы кран, автобетоновоз, экскаватор.

- На сегодняшний день уже выполнены все подготовительные и демонтажные работы старого моста, выполнена забивка всех свай нового моста, выполняется устройство фундаментов Фм1 и Фм2 опор нового моста, - отметили в администрации Кяхтинского района.

В ближайшее время на объекте планируется приступить к бетонированию монолитных фундаментов.

Мост будет двухпролётным арочным. Общая длина нового сооружения составит 27,7 м, ширина – 13,2 м. По обеим сторонам будут организованы тротуары для пешеходов, освещение. Безопасность движения обеспечат установкой металлического барьерного ограждения. Вместе с мостом будут отремонтированы прилегающие участки дороги.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, движение по новому мосту планируют запустить уже в этом году несмотря на то, что ввод объекта по контракту должен состояться в конце 2024 года.

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