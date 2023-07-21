В Кяхте приступили к строительству опор нового моста

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Движение по нему планируют запустить уже в этом году



В Кяхте по улице Банзарова продолжается капитальный ремонт моста. В настоящее время подрядчик выполнил забивку свай нового моста, приступил к устройству фундаментов опор, предварительно демонтировав старое аварийное сооружение.



На объекте работает бригада из 11 человек, задействованы кран, автобетоновоз, экскаватор.



- На сегодняшний день уже выполнены все подготовительные и демонтажные работы старого моста, выполнена забивка всех свай нового моста, выполняется устройство фундаментов Фм1 и Фм2 опор нового моста, - отметили в администрации Кяхтинского района.



В ближайшее время на объекте планируется приступить к бетонированию монолитных фундаментов.



Мост будет двухпролётным арочным. Общая длина нового сооружения составит 27,7 м, ширина – 13,2 м. По обеим сторонам будут организованы тротуары для пешеходов, освещение. Безопасность движения обеспечат установкой металлического барьерного ограждения. Вместе с мостом будут отремонтированы прилегающие участки дороги.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, движение по новому мосту планируют запустить уже в этом году несмотря на то, что ввод объекта по контракту должен состояться в конце 2024 года.



