В нацпарке Бурятии объявился иностранный «разведчик»



Этот забавный инцидент произошёл в Забайкальском национальном парке в Бурятии. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которому подчиняется резерват, регулярно устраивают рейды на воде. А недавно и к самим инспекторам пришёл проверяющий. Им оказалась американская норка.



- Это небольшой зверёк из семейства куньих, ведущий околоводный образ жизни. В нашей стране этот вид появился по воле людей, решивших самостоятельно расширить ареал его обитания. Сначала норок разводили в зверосовхозах, а потом начали выпускать на волю, – рассказали в учреждении.







«Пушистые американцы» оказались очень жизнестойкими и, кстати, плодовитыми – в выводке бывает до 12 детёнышей. Один из них объявился в нацпарке и пробрался на катер – выяснить, всё ли в порядке и не оставил ли экипаж ему чего-нибудь вкусненького.



Утомительная проверка нарушений не выявила. Внезапный гость ушёл уставшим и без добычи. Не помог даже пристальный взгляд в глаза автору видео – старшему государственный инспектору и начальнику оперативной группы «Ангара» Александру Коротынскому.