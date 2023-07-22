В библиотеке Бурятии вспомнят о 2000-х и джинсах

Мероприятие пройдёт на крыше



В Улан-Удэ состоится мероприятие, посвящённое популярной культуре 2000-х годов. Вечером 28 июля на обзорной площадке национальной библиотеки Бурятии проведут «Джинс Пати». Приветствуются джинсы и джинсовки.



Здесь прозвучат песни, музыканты Павел Сапрыгин и Diggi Dotz исполнят хиты. Ульяна Нагаева, Оксана Кормщикова, Юлия Ринчинова, Александра Кобзева и Александр Солнцев подготовят для посетителей мероприятия мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение: 16+.



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