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Любители байкальского омуля могут умереть от ботулизма

Любители байкальского омуля могут умереть от ботулизма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от опасного заболевания
 
В республиканском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, как избежать заражения ботулизмом. Это смертельно опасное заболевание, характерные симптомы которого – тошнота, рвота, боль в животе, мышечная слабость и поверхностное дыхание.
 
Люди, подхватившие ботулизм, часто жалуются на сухость во рту и нарушение зрения – это оптоз (опущение века) и диплопия (двоение в глазах). Смерть может наступить из-за паралича дыхательной мускулатуры.

Риск заразиться есть при употреблении овощных и грибных консервов, а также солёного, копчёного или вяленого омуля. Именно любители байкальского эндемика частенько становятся жертвами недуга.
 
- В Бурятии заражение ботулизмом связано в основном с употреблением в пищу байкальского омуля, когда в домашних условиях не соблюдается технология его обработки и хранения, – пояснила заведующая отделом гигиенического образования и воспитания населения центра гигиены и эпидемиологии Надежда Мантатова. – Здесь необходимо учитывать два важных момента – холод и высокую концентрацию соли при приготовлении. В течение двух часов после отлова рыбу необходимо поместить в холодильник. Солить её нужно правильно – льдо-солевой смесью. Малое количество соли не уничтожает ботулиновые споры и в толще рыбы создаются бескислородные условия, оптимальные для выделения токсина.
 
Одна из его «особенностей» – способность «концентрироваться» на ограниченном участке. «Поэтому рыбу могут съесть несколько человек, а заболеет только один», – отмечает специалист.

Заболеть также можно, если съесть герметично закрытые грибные и овощные консервы. Очистить грибы и овощи от частичек почвы трудно, поэтому бактерия легко проникает в заготовки. Соль и уксус препятствуют выделению токсина, но не гарантируют стопроцентную защиту.
 
Жителям республики советуют приобретать свежий, солёный, копчёный и вяленый омуль только в легализованных местах торговли. У продавца должны быть сопроводительные документы. Не солите и не коптите рыбу самостоятельно, в домашних условиях.
 
- Без наличия автоклава не консервируйте дома мясо и рыбу в герметически закрытых банках. Это особо благоприятная среда для развития возбудителя ботулизма, – подчеркнули в центре гигиены и эпидемиологии. – Соблюдайте чистоту при приготовлении домашних консервов. Овощи, не содержащие естественной кислоты (огурцы, зелёный горошек и др.) консервировать следует только с добавлением кислоты по рецепту, которая помешает развитию случайно попавших спор.
 
Грибы советуют только солить или мариновать, причём тоже с добавлением кислоты и соли в достаточном количестве. А вот банки с ними нельзя закатывать железными крышками. Домашние консервы необходимо хранить в холодильнике или в холодном месте.
 
Не употребляйте консервы со вздутой крышкой. При появлении признаков ботулизма необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Единственное эффективное средство от него – противоботулиническая сыворотка. Лечение дополняют симптоматической и антимикробной терапией. 
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