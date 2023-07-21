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В Улан-Удэ «потушили» здание Росгвардии

В Улан-Удэ «потушили» здание Росгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В ведомстве прошли учения

В подразделениях Росгвардии по Бурятии прошли пожарно-тактические учения. Были отработаны совместные действия пожарных и росгвардейцев по тушению условного возгорания и эвакуации личного состава в зданиях подразделений Росгвардии – батальона вневедомственной охраны и на базе сил специального назначения СОБР и ОМОН.

Личный состав отработал элементы эвакуации персонала и посетителей, материальных ценностей и служебной документации, а также методы и способы применения первичных средств пожаротушения при ликвидации возгорания внутри административных зданий. Также было проверено функционирование систем оповещения при пожаре.




По легенде учений, по прибытии пожарно-спасательных подразделений в зданиях было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку, в ходе которой были найдены и эвакуированы из зоны возгорания условно пострадавшие. Очаги возгорания, находившиеся в кабинетах, были ликвидированы.

- Здания подразделений территориального управления Росгвардии являются социально значимыми, режимными объектами. Такие занятия мы проводим регулярно. Отрабатываем действия личного состава, как пожарно-спасательных подразделений, так и личного состава войск национальной гвардии. Все действия были отработаны, слажены, оцениваются на «хорошо», - отметил начальник инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Бурятии Евгений Ерженин.



МЧС учения МЧС Росгвардия

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