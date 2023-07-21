Долгожительница призналась, что перед операцией переживала, но, как оказалось, зря
В республиканской клинической больнице имени Семашко офтальмологи успешно прооперировали 100-летнюю пациентку с катарактой.
- Я очень сильно боялась, столько переживала, а оказалось ничего, всё прошло легко. Врач очень понравился, такой вежливый, совсем не было страшно, что в глазу что-то делают. После операции чувствую себя нормально. Соседки по палате попались очень хорошие, заботятся обо мне. Дочка хотела привезти что-нибудь покушать, но я отказалась, так как кормят тут досыта. Могу встать походить немного, вчера делала зарядку, - рассказала Анна Балдаевна.
О своём лечащем враче Чингисе Цыдендамбаеве она теперь отзывается как о родном человеке, ласково называя «сыном».
Восстановление Анны Балдаевны прошло успешно, и вчера, 19 июля, её выписали домой в удовлетворительном состоянии.
- Мы несомненно рады, что смогли улучшить качество жизни труженицы тыла и позаботиться о ней во время её нахождения в больнице, - рассказали в РКБ.
Анна Балдаевна застала войну в возрасте 17 лет. Три брата ушли на фронт, а сама она пошла работать делопроизводителем в Баянгольскую школу. В её трудовой книжке всего четыре записи о принятии на работу: делопроизводитель во время войны, секретарь исполкома Баянгольского сомонного совета, архивариус в Баргузинском аймачном исполкоме и заведующая отделом ЗАГС Баргузинского района.
Анна Балдаевна родила шесть детей. У долгожительницы 17 внуков, 30 правнуков и пять праправнуков.
Также пожилая женщина раскрыла секрет своего долголетия – всё дело в здоровом образе жизни и активности.
- Я никогда не курила и не употребляла алкоголь. Нужно двигаться, чтоб организм работал. Ведь как раньше? Всё вручную: машин не было, огород, хозяйство, домашний скот, - поделилась она.
В Бурятии успешно провели операцию на глазах 100-летней пациентки
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