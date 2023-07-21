Новая дамба спасёт от «большой» воды весь центр Улан-Удэ



Ещё весной 2022-го в столице Бурятии стартовала реконструкция дамбы – на участке от Удинского моста до торгово-развлекательного центра «Пионер». Сооружение, построенное ещё в 60-70-е годы, за полвека износилось, а плиты местами разрушились.



На его обновление выделили 275 миллионов рублей. Большую часть средств (94%) направили из федерального, остальное – из республиканского бюджета.



Протяжённость новой дамбы составит три с половиной километра. Её укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. Завершиться работы должны к концу года.



В Минстрое РБ рассказали, что сейчас объект готов на 80%. Осталось заменить ограждения и восстановить повреждённое асфальтобетонное покрытие на набережной. За ходом работ на строительной площадке следят сотрудники управления капитального строительства (УКС).







Уже сейчас при резком повышении уровня рек дамба может защитить от большой воды не только саму набережную, но и всю центральную часть Улан-Удэ. На объекте ежедневно работает порядка 30 человек и 12 единиц техники.





Реки в столице республики тем временем продолжают идти на спад. По данным на 21 июля, Селенга опустилась на один сантиметр – до 232 (при критической отметке в 330), а Уда – на 2 сантиметра (до 157 при «критических» 400).

