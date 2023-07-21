Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат

Размер штрафов может вырасти до 50 тысяч



Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы, сообщает РИА Новости.



Изменения, в частности, внесут в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учёту. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учёт, будет грозить штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).



За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч (ранее — до трех тысяч рублей). Столько же придется заплатить при несообщении сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну либо за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.



Кроме того, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (было — до 20 тысяч рублей).



Также с трёх до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.



Неоповещение военкомата о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией, будет грозить штрафом от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.



Также предполагается дополнить кодекс статьей 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия организации оповещения и явки грозит штрафами для должностных лиц — до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.



Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц — до 80 тысяч, для юридических — до 500 тысяч рублей.



