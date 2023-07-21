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В одном из районов Бурятии сократили рабочий день

В одном из районов Бурятии сократили рабочий день
Общество,  Фото:pixabay.com
Из-за 300-летия Бичуры он продлится до 12:00

В пятницу, 21 июля, одно из старейших семейских сёл Бурятии – Бичура – празднует 300-летие(возрастное ограничение – 0+). В честь этого события рабочий день решили сократить. Работодателям порекомендовали отпустить сотрудников домой уже в 12:00. Соответствующее распоряжение подписал глава Бичурского района Василий Смолин.

 
- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории района, установить продолжительность рабочего дня 21 июля до 12:00, – говорится в документе.
 
Подготовка к круглой дате началась ещё несколько месяцев назад. В честь юбилея Бичуры там запланировали ряд праздничных мероприятий. В программе – выставки, интерактивные площадки, различные конкурсы, спортивные соревнования, конные скачки и концерты. На нескольких улицах села – Кирова, Коммунистическая, Ленина, Калинина и в микрорайоне Сахарный Завод – развернут исторические инсталляции. На юбилее ждут гостей – главу республики Алексея Цыденова, депутатов Народного Хурала и бизнесменов.

Новую дату образования Бичуры утвердили в конце декабря. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.

Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На декабрьской сессии депутаты райсовета проголосовали за то, что годом рождения села будет 1723-ий. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года. Дату празднования – 21 июля – выбрали не просто так. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась как раз Прокопьевской.

Василий Смолин тогда заявил, что это была историческая сессия. А в конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.

- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.

Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается крупнейшим семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина – 17 километров.
юбилей рабочий день Бичура

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