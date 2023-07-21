В Бурятии сельчане жалуются на распоясавшихся коров и лошадей



Жители Курумкана пожаловались на коров и лошадей, которые бродят по селу без присмотра хозяев. Люди задались вопросом, где бурёнки должны находиться днём и в ночное время. Как выяснилось, разгуливающий повсюду скот портит чужое имущество. Недавно пострадала чья-то машина.



- Что делать, если коровы повредили автомобиль, стоящий возле дома или магазина? – поинтересовались сельчане в местной группе «Курумкан-инфо.24/7»





А ещё их обеспокоил табун коней, бродящий по населённому пункту.



- Невозможно пройти в детский сад «Росинка. За Арбатом возле котельной бегают. Страшно», – заявили местные.



Власти на это пояснили: согласно постановлению № 157 от 17 апреля 2023 года, протоколы на владельцев сельхозживотных составляют главы и сотрудники администраций сельских поселений. Курумканцам посоветовали обратиться в свою с заявлением, указав ФИО и адрес и приложив фото- либо видеоподтверждение.



Всего в СП «Курумкан» есть восемь мест для выпаса скота. Это пустырь в начале улицы Балдакова (так называемое картофельное поле) и район «Аэропорт» (в её конце), район «Гутарка», участок в начале улицы Водникова (в сторону леса), местность Маланка, а также три улуса, которые входят в сельское поселение – Томокто, Унэгэтэй и Мургун.



Жителям райцентра напомнили: хозяевам животных, которые разгуливают по улицам без присмотра, грозят штрафы. Для физических лиц их размер колеблется от 1 до 5 тысяч, для должностных – от 2 до 6, а для юридических – от 4 до 10 тысяч рублей.

