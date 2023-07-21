В районах республики возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июля в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по южной половине сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +23,+29, местами +15,+20.
В Улан-Удэ возможна гроза с дождём. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +24,+26.
В Улан-Удэ возможна гроза с дождём
Общество, Фото:
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