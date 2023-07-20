Врачи Городской поликлиники №6 советуют заниматься физическими и умственными упражнениями
С 17 по 23 июля по всей Бурятии проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. В связи с этим врачи Городской поликлиники №6 советуют беречь своё здоровье и здоровье своих близких. Для этого они рекомендуют соблюдать жителям республики несколько простых правил:
1. Известным фактом является то, что физические упражнения благотворно влияют на наш мозг: люди, занимающихся физкультурой, показывают лучшие результаты в когнитивных тестах, а у пожилых снижается риск развития деменции.
2. Люди, потреблявшие апельсиновый сок в ежедневном режиме, на 47% реже демонстрировали слабые мыслительные способности по сравнению с людьми, потреблявшими менее одной порции в месяц. Зелёные листовые овощи, а также овощи и ягоды тёмно-оранжевого и красного цветов и апельсиновый сок помогают предотвратить такие возрастные изменения, как потеря памяти и снижение общего уровня мыслительных способностей.
3. Не существует безопасного количества алкоголя для мозга, и даже «умеренное» его употребление отрицательно влияет почти на все его отделы.
4. Интеллектуальная деятельность, особенно чтение и письмо, позволяет сохранить структурную целостность мозга у людей старшего возраста. Чем больше люди пишут, читают и играют в настольные игры – тем медленнее разрушается структурная целостность мозга и сохраняется здоровье мозга.
В Бурятии проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга
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