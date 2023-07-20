В Бурятии временно перекроют региональную автодорогу

На ней проведут спортивные соревнования



29 июля в Бурятии на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян с 249 км по 264 км будет временно ограничено движение транспортных средств. Трассу закроют в связи с проведением I этапа летнего кубка Республики Бурятия по лыжероллерам и кроссу (0+).



Дорога будет перекрыта с 9:00 до 11:00, сообщает ГКУ «Бурятрегионавтодор».



Возрастное ограничение: 0+.

