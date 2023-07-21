21 июля

20 июля

Популярное

Иркутск присоединится к «Оранжевому мячу»

Иркутск присоединится к «Оранжевому мячу»
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе состоятся всероссийские массовые соревнования по баскетболу

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут 12 августа на площади перед дворцом спорта «Труд» в Иркутске. Турнир состоится в формате 3х3, однако в составе команды должно быть четыре человека – три игрока на площадке и один запасной.

В «Оранжевом мяче» могут участвовать команды трёх возрастных категорий: юноши и девушки 2007 года рождения и младше, юниоры и юниорки 2005 года рождения и младше, мужчины и женщины старше 19 лет. Открытие соревнований запланировано на 9:00, финалы стартуют в 12:00.

- Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проводятся в рамках реализации федерального проекта, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск баскетбол спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возможна гроза с дождём
В Улан-Удэ возможна гроза с дождём
Общество, 21.07.2023
В районах республики возможен град
В Улан-Удэ выступят артисты балета ведущих театров страны
В Улан-Удэ выступят артисты балета ведущих театров страны
Общество, 20.07.2023
В столице Бурятии состоится концерт «Байкальского танцевального фестиваля»
В Усть-Ордынском округе проведут тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ»
В Усть-Ордынском округе проведут тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ»
Общество, 20.07.2023
Ранее намеченная дата 22 июля изменена на 29 июля по решению шаманов
В районе Бурятии состоится «Клубничный рай»
В районе Бурятии состоится «Клубничный рай»
Общество, 20.07.2023
Праздник пройдёт на границе с Иркутской областью
На Байкале проходит финал всероссийского вокального конкурса
На Байкале проходит финал всероссийского вокального конкурса
Общество, 20.07.2023
Имена «Новых огней» станут известны 23 июля
В Бурятии временно перекроют региональную автодорогу
В Бурятии временно перекроют региональную автодорогу
Общество, 20.07.2023
На ней проведут спортивные соревнования
В Улан-Удэ стартуют бесплатные пленэры
В Улан-Удэ стартуют бесплатные пленэры
Общество, 20.07.2023
Их проведут в парках города
В Кяхте реставрируют купеческий дом
В Кяхте реставрируют купеческий дом
Общество, 20.07.2023
Работы завершат в следующем году
В Бурятии обновят и построят около 35 км тротуаров
В Бурятии обновят и построят около 35 км тротуаров
Общество, 20.07.2023
Работы ведутся на региональных и дорогах местного значения
Иркутская область принимает проект «Музейные маршруты России»
Иркутская область принимает проект «Музейные маршруты России»
Общество, 20.07.2023
В столицу региона приехали эксперты в сфере культуры
В районе Бурятии капремонт дороги закончат уже в этом году
В районе Бурятии капремонт дороги закончат уже в этом году
Общество, 20.07.2023
Этот участок подрядчик будет содержать ещё 3 года
В Агинском округе вяжут «бурятские» игрушки
В Агинском округе вяжут «бурятские» игрушки
Общество, 20.07.2023
Их используют в театральных постановках для детей
На юге Бурятии 90-летний юбилей отметила труженица тыла
На юге Бурятии 90-летний юбилей отметила труженица тыла
Общество, 20.07.2023
Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Надежда Крайнова
Новорождённых Бурятии обследуют расширенным скринингом
Новорождённых Бурятии обследуют расширенным скринингом
Общество, 20.07.2023
Его прошли более 4,5 тысяч младенцев республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^