Иркутск присоединится к «Оранжевому мячу»

В городе состоятся всероссийские массовые соревнования по баскетболу



Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут 12 августа на площади перед дворцом спорта «Труд» в Иркутске. Турнир состоится в формате 3х3, однако в составе команды должно быть четыре человека – три игрока на площадке и один запасной.



В «Оранжевом мяче» могут участвовать команды трёх возрастных категорий: юноши и девушки 2007 года рождения и младше, юниоры и юниорки 2005 года рождения и младше, мужчины и женщины старше 19 лет. Открытие соревнований запланировано на 9:00, финалы стартуют в 12:00.



- Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проводятся в рамках реализации федерального проекта, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

