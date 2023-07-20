В Бурятии врача с 55-летним стажем наградили медалью

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Василий Ту-ши-ин одним из первых врачей-неврологов в Бурятии прошёл курс иглорефлексотерапии в Москве



Врачу-иглорефлексотерапевту, неврологу с 55-летним стажем работы Василию Ту-ши-ин вручили медаль «За заслуги перед здравоохранением» 1 степени.



Василий Иванович окончил Читинский государственный медицинский институт в 1968 году. После окончания клинической ординатуры был назначен на должность заведующего неврологическим отделением. Имеет сертификат специалиста по специальности «Неврология», «Рефлексотерапия».



- За время работы показал отличную профессиональную подготовку, оказывая помощь неврологическим больным (люмбальные пункции, иглорефлексотерапия, электроэнцефалопатия, интерпретация реоэнцефалографии). Василий Иванович одним из первых врачей-неврологов в Бурятии прошёл курс иглорефлексотерапии в Москве. Владея искусно иглорефлексотерапией, оказал большую помощь пациентам при инсультах, невритах периферических нервов. Является опытным клиницистом и диагностом, имеет высшую квалификационную категорию, продолжает консультировать тяжёлых больных в отделениях поликлиники, - рассказали в минздраве республики.



С 2019 года переведён в военкомат, где проводит медицинское освидетельствование призывников, а также проводит комиссию подросткам, проходящих постановку на воинский учет.



За многолетний и добросовестный труд в 1997 году Василий Иванович удостоен звания заслуженного врача Бурятии.

