В Бурятии врача с 55-летним стажем наградили медалью

Василий Ту-ши-ин одним из первых врачей-неврологов в Бурятии прошёл курс иглорефлексотерапии в Москве
Врачу-иглорефлексотерапевту, неврологу с 55-летним стажем работы Василию Ту-ши-ин вручили медаль «За заслуги перед здравоохранением» 1 степени.
Василий Иванович окончил Читинский государственный медицинский институт в 1968 году. После окончания клинической ординатуры был назначен на должность заведующего неврологическим отделением. Имеет сертификат специалиста по специальности «Неврология», «Рефлексотерапия».
- За время работы показал отличную профессиональную подготовку, оказывая помощь неврологическим больным (люмбальные пункции, иглорефлексотерапия, электроэнцефалопатия, интерпретация реоэнцефалографии). Василий Иванович одним из первых врачей-неврологов в Бурятии прошёл курс иглорефлексотерапии в Москве. Владея искусно иглорефлексотерапией, оказал большую помощь пациентам при инсультах, невритах периферических нервов. Является опытным клиницистом и диагностом, имеет высшую квалификационную категорию, продолжает консультировать тяжёлых больных в отделениях поликлиники, - рассказали в минздраве республики.
С 2019 года переведён в военкомат, где проводит медицинское освидетельствование призывников, а также проводит комиссию подросткам, проходящих постановку на воинский учет.
За многолетний и добросовестный труд в 1997 году Василий Иванович удостоен звания заслуженного врача Бурятии.
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