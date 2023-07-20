В Бурятии обновят и построят около 35 км тротуаров

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы ведутся на региональных и дорогах местного значения



В Бурятии отремонтируют и построят около 35 тысяч метров тротуаров по дорожному нацпроекту. Для удобства и безопасности пешеходов новые тротуары устроят как на региональных дорогах вблизи населённых пунктов, так и на дорогах местного значения. Так, работы идут на подъезде к посёлку Онохой Заиграевского района, на региональной дороге в селе Большая Речка Кабанского района, а также на других участках дорог республики.



Более 1500 метров тротуаров устроят на участке между двумя населёнными пунктами: Старым Онохоем и основным посёлком Онохой. В последнем расположены школы, больница, детские сады и торговые центры. Местные жители не раз обращались с просьбами отремонтировать дорогу в районную администрацию.



- В нашем поселении проблема с тротуарами была долгое время. Теперь, когда они появятся, ходить жителям станет намного безопаснее и комфортнее, - отметила Ирина Иванова, жительница п. Старый Онохой.



На сегодняшний день на участке уже устроено 1,2 км тротуаров, завершаются работы по подготовке основания дороги к укладке нижнего слоя асфальтобетона. Однако, значимые показатели дороги подрядчику ещё предстоит выполнить. Это 11600 кв. м покрытия из асфальтобетона, более 1550 м тротуара, 330 м освещения, 3100 штук барьерного камня, 32 штуки дорожных знаков. На участке нанесут дорожную разметку, восстановят сигнальное и барьерное ограждение, укрепят откосы насыпи. Новую дорогу планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.



Также в Заиграевском районе тротуары и остановочные павильоны появились ещё на шести участках региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Речь идёт о небольших сёлах Арбиджил, Старый Онохой, Нарын-Шибирь, Добо-Енхор, Ацагат и примыкании на Онохой. Там в рамках ремонта провели работы по благоустройству. Для повышения безопасности пешеходов на этих участках обустроили остановочные пункты с устройством тротуаров, остановочных павильонов и пешеходного ограждения. Объект введут в эксплуатацию в этом году.



Впервые появятся тротуары и в селе Большая Речка Кабанского района. Здесь идёт ремонт региональной дороги. Пешеходная зона будет устроена на всем протяжении дороги, проходящей через село – более 1 км. Трафик движения на этом участке высокий - дорога ведёт к объекту культурного наследия России Посольскому Спасо-Преображенскому монастырю.



- Хорошо, что идёт ремонт, что будут тротуары и будет красивая дорога, - поделилась впечатлениями Евгения Илькова, жительница с. Большая Речка.



Кроме того, на участке уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение. Освещение, которое было демонтировано, восстановят. Также на дороге предусмотрен водоотвод. Капитальный ремонт планируют закончить в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



