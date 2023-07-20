Городские качели чинят уже во второй раз
На пешеходной аллее по улице Титова в городе Закаменск коммунальщики ремонтируют качели. Чинить их приходится уже во второй раз, сообщают в группе «Закамна-инфо.24/7».
- Уважаемые родители, дети, молодёжь. Убедительная просьба, не качайтесь по 10 человек. Ни одна конструкция не выдерживает. Давайте будем беречь то, что делает наш город красивым, - обратились к закаменцам в администрации города.
В Улан-Удэ похожая проблема. Качели, установленные на площади Революции, ломались не раз из-за того, что на них садились по несколько человек.
В Закаменске на новые качели взбираются толпами
Общество, Фото:
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