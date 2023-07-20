20 июля

19 июля

Популярное

В Закаменске на новые качели взбираются толпами

В Закаменске на новые качели взбираются толпами
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Городские качели чинят уже во второй раз

На пешеходной аллее по улице Титова в городе Закаменск коммунальщики ремонтируют качели. Чинить их приходится уже во второй раз, сообщают в группе «Закамна-инфо.24/7».

- Уважаемые родители, дети, молодёжь. Убедительная просьба, не качайтесь по 10 человек. Ни одна конструкция не выдерживает. Давайте будем беречь то, что делает наш город красивым, - обратились к закаменцам в администрации города.

В Улан-Удэ похожая проблема. Качели, установленные на площади Революции, ломались не раз из-за того, что на них садились по несколько человек.
качели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В дома жителей Улан-Удэ возвращается горячая вода
В дома жителей Улан-Удэ возвращается горячая вода
Общество, 20.07.2023
Горячая вода поступит в квартиры в разное время, напомнили горожанам
В Бурятии простятся с 44-летним мобилизованным
В Бурятии простятся с 44-летним мобилизованным
Общество, 20.07.2023
У Геннадия Югова остались жена, двое детей и внучка
В Закаменске на новые качели взбираются толпами
В Закаменске на новые качели взбираются толпами
Общество, 20.07.2023
Городские качели чинят уже во второй раз

В Улан-Удэ похвастались установленными урнами
В Улан-Удэ похвастались установленными урнами
Общество, 20.07.2023
Их поставили в парке «Кристальный»
В Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры детей отправили в лагерь
В Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры детей отправили в лагерь
Общество, 20.07.2023
Прокурор района внёс представление начальнику управления образования
В Бурятию в выходные вернётся жара
В Бурятию в выходные вернётся жара
Общество, 20.07.2023
Воздух прогреется до +31
В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев
В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев
Общество, 20.07.2023
Изменения коснутся трамвайных маршрутов №1, 2, 5
В прибрежном районе Бурятии обострилась мусорная проблема
В прибрежном районе Бурятии обострилась мусорная проблема
Общество, 20.07.2023
«Мусора, как в бомжатнике», - жалуются местные жители
В Бурятии фотоловушка сняла медведицу и медвежат-травоедов
В Бурятии фотоловушка сняла медведицу и медвежат-травоедов
Общество, 20.07.2023
«Трапезу» запечатлели в Тункинском нацпарке
В Улан-Удэ Селенга идёт на спад четвёртый день подряд
В Улан-Удэ Селенга идёт на спад четвёртый день подряд
Общество, 20.07.2023
Однако большая вода может прийти к августу-сентябрю
21 июля в Чите совершат крестный ход
21 июля в Чите совершат крестный ход
Общество, 20.07.2023
По маршруту будет перекрыто движение транспорта
На Байкале организуют лесовосстановительный лагерь
На Байкале организуют лесовосстановительный лагерь
Общество, 20.07.2023
Деревья будут сажать в Прибайкальском нацпарке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^