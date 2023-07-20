Их поставили в парке «Кристальный»
Как сообщал «Байкал-Daily», нынешним летом в улан-удэнском парке «Кристальный» появилась зона отдыха. Здесь установлены качели и беседка. Чуть позже тут установили урны, о чём тут же сообщила в своих соцсетях Дирекция по паркам.
«Рядом с новой беседкой появились урны для мусора! Ещё вчера их здесь не было, а теперь гости парка «Кристальный» смогут посидеть в чистоте и комфорте! Берегите природу и соблюдайте чистоту в парках», - говорится в сообщении.
Отметим, в 2023 году на строительство и установку крытых зон отдыха в трёх городских парках было потрачено 1,9 млн рублей. Помимо «Кристального», они появились в парках «Юбилейный» и имени Орешкова. Финансирование выделено в рамках реализации муниципальной программы «Народный бюджет».
В Улан-Удэ похвастались установленными урнами
Общество, Фото:
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