Прокурор района внёс представление начальнику управления образования
В Окинском районе Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры 12 детям организовали положенный им отдых в летнем лагере.
- Прокуратура Окинского района выявила нарушения прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление. Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» уполномоченным органом местного самоуправления не были организованы отдых и оздоровление 12 учащихся общеобразовательной школы из семей, признанных находящимися в трудной жизненной ситуации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс представление начальнику управления образования Окинского района. После из муниципального бюджета выделили дополнительное финансирование. Благодаря этому дети отдохнули в лагере дневного пребывания при образовательной организации.
В Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры детей отправили в лагерь
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