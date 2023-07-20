В Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры детей отправили в лагерь

Прокурор района внёс представление начальнику управления образования



В Окинском районе Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры 12 детям организовали положенный им отдых в летнем лагере.



- Прокуратура Окинского района выявила нарушения прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление. Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» уполномоченным органом местного самоуправления не были организованы отдых и оздоровление 12 учащихся общеобразовательной школы из семей, признанных находящимися в трудной жизненной ситуации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района внёс представление начальнику управления образования Окинского района. После из муниципального бюджета выделили дополнительное финансирование. Благодаря этому дети отдохнули в лагере дневного пребывания при образовательной организации.

