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В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев

В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения коснутся трамвайных маршрутов №1, 2, 5

С 21 июля в Улан-Удэ изменится схема движения трамваев по нескольким маршрутам. Причина – строительно-монтажные работы на тепломагистрали №3, из-за чего будут перекрыты трамвайные пути на участке дороги по ул. Юного Коммунара (пересечение с ул. Пушкина).

Изменится движение трамвайных маршрутов №1, 2, 5 с 23:00 21 июля до 5:00 25 июля.

- Информируем наших пассажиров о том, что трамваи №1 и №2 из-за ремонтных работ и демонтажа трамвайных рельс будут осуществлять движение по кругу по своему обычному маршруту, но без захода на Шишковку. Трамвай по маршруту №5 на данный период времени приостановит работу, – сообщили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».

Интервал движения трамваев по маршрутам №1 и 2 пообещали сохранить в полном объёме.

Также в этот период для личного транспорта будет закрыт участок дороги на пересечении ул. Юного Коммунара с ул. Пушкина у трамвайных путей.

- Также сейчас прорабатывается вопрос об открытии для движения транспорта участка дороги по ул. Гагарина – от ул. Коллективной до ул. Гагарина, 64а, сообщили в администрации Железнодорожного района.

трамвай

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