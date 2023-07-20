Ранее намеченная дата 22 июля изменена на 29 июля по решению шаманов
29 июля в Усть-Ордынском Бурятском округе, в Капсале состоится тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ». Обряд направлен на благополучие и защиту всех, кто находится в дороге: водителей транспортных средств, путешественников и военнослужащих.
Тайлган связан с преданием о двух старцах: Ботоге туургэн hалуударе из местности Дурлай и Монхоре из местности Ээдэй (Зурцаган). Божества «Харгын Хоёр» (в переводе с бурятского «двое дорожных») являются путеводителями в дороге, оберегают от аварий, злоумышленников и других опасностей, даруют путникам силы и удачу. По древней традиции этот обряд проводится с периодичностью раз в два года. Однако в особых случаях, когда кто-нибудь из семьи едет в командировку, работает вахтовым методом, либо отправляется в дальнее путешествие, по России или за рубеж, обряд совершается вне графика.
Священнодействие пройдёт в обновленном барисане. Напомним, что в 2022 году проект по реставрации барисана «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса – Храм под открытым небом» победил в конкурсе социально значимых проектов по сохранению национальной самобытности и получил грант в размере 240 тысяч рублей. В течение года команда проекта провела реставрационные и строительные работы, и теперь барисан приветствует посетителей в новом облике.
Обряд состоится в 10:00 на Капсальской горе. Для участия необходимо направить заявку на почту совета шаманских общин Иркутской области по адресу: [email protected]. Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун объёмом 0,5 л, готовый саламат («зөөхэй»), сигареты, спички. Женщины («арюун») также могут присутствовать вблизи от участников. Обряд исполняют мужчины. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение: 18+.
В Усть-Ордынском округе проведут тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ»
Общество, Фото:
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