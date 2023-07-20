«Мусора, как в бомжатнике», - жалуются местные жители
Жители прибайкальских сёл Гремячинск и Горячинск негодуют, что у них полмесяца не вывозят мусор. Летняя жара способствует разложению отходов от чего стоит смрад. Проблему озвучили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
«Нельзя ли разъяснить ситуацию по поводу невывоза мусора в селе Гремячинск. Две недели как мусор не вывозят, а до этого частично убирали. Лето, стоит запах, который привлекает и насекомых, и животных».
«Извините, а мусор почему не вывозится в селе Горячинск. Курортная зона, а мусора как в бомжатнике», - высказались местные жители
На вопрос ответил глава района Сергей Семёнов.
- В ходе совещания с министром туризма Бурятии в село Горячинск был приглашён представитель ООО «ЭкоАльянс». Он обещает, что завтра начнут ходить два КамАЗа. И на пляже поставят контейнеры, - сообщил Сергей Семёнов.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов поручил выделить дополнительное финансирование на уборку мусора на Байкале.
Во время рабочего визиты главы в Баргузинский район глава посёлка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына поделилась, что на побережье нет контейнеров и баков. Кроме того, она сообщила, что региональный оператор с начала лета и возросшего турпотока не успевает справляться с объёмами мусора.
- Тема контейнерных площадок актуальна не только для Усть-Баргузина, она относится и к Максимихе, и к Турке, и к Горячинску, и так далее. Ежегодно мы предусматриваем средства на чистку берега в размере 6-7 млн рублей, а нужно доводить минимум до 15 млн и предусматривается организацию сбора на берегу, вывоз с берега. Мы сейчас дополнительно это профинансируем, - заверил Алексей Цыденов.
В прибрежном районе Бурятии обострилась мусорная проблема
Общество, Фото:
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