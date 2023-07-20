Новорождённых Бурятии обследуют расширенным скринингом

Его прошли более 4,5 тысяч младенцев республики



В Бурятии за 6 месяцев этого года 4656 новорождённых прошли обследование в рамках расширенного неонатального скрининга.



Из них в группу риска по наследственным болезням отнесено 32 ребёнка (0,69% от числа обследованных):

- с подозрением на первичный иммунодефицит – 20 (62,5%);

- со спинальной мышечной атрофией – 0;

- с наследственными болезнями обмена - 12 (37,5%);

- тирозинемия – 1 (0,02%).



- Тироземия – редкое наследственное заболевание нарушения обмена аминокислот. Патология проявляется тяжёлым поражением печени, нарушениями свёртываемости крови, неврологическими осложнениями и задержкой развития, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



Программа тестирования стартовала с 1 января 2023 года. Скрининг выявляет 36 врождённых и (или) наследственных заболеваний сразу после рождения. Для сравнения, до 1 января этого года скрининг включал только 5 заболеваний. Как пояснили в ведомстве, своевременная диагностика позволяет начать лечение до появления серьёзных симптомов и избежать тяжёлой инвалидизации.



Расширенный неонатальный скрининг в России проводится на базе 10 федеральных центров, утверждённых министерством здравоохранения РФ. Один из таких центров – научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, в компетенцию которого входит проведение расширенного неонатального скрининга всем новорождённым Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края. После проведённого обследования, новорождённые дети из группы риска проходят повторный скрининг, результаты которого направляются в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (г. Москва).



