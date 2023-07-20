20 июля

19 июля

Популярное

В районе Бурятии капремонт дороги закончат уже в этом году

В районе Бурятии капремонт дороги закончат уже в этом году
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Этот участок подрядчик будет содержать ещё 3 года

Капитальный ремонт дороги в Кабанском районе Бурятии завершат уже в этом году. Речь идёт о региональной дороге в селе Большая речка. Подрядчик выразил готовность выполнить весь объём работ и ввести объект в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Напомним, что капитальный ремонт участка 0-3 км подъезд от федеральной трассы «Байкал» к селу Посольское стартовал в прошлом году. Стоимость объекта составляет 111,6 млн. рублей.

В настоящее время на участке завершены работы по фрезерованию старого покрытия, по замене слабого переувлажнённого грунта, отремонтированы 2 из 4 водопропускных трубы. Дорожники работают без выходных по графику с 8 утра до 8 вечера.

- На начальном этапе столкнулись с проблемой переувлажнённых грунтов, поэтому меняли грунт на более качественный. Сейчас заканчиваем доводку земляного полотна. В скором времени приступим к устройству основания из ЩПС, с устройством геотекстиля. На данный момент производится монтаж водопропускных труб. Работаем с 8 до 8 вечера, без выходных, чтобы успеть к концу 2023 года, - рассказал Александр Бальжинимаев, прораб участка.

На участке работает 10 единиц техники: самосвалы, погрузчики, грейдеры, катки. Здесь уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение, по левой стороне дороги устроят тротуары. Освещение, которое было демонтировано, восстановят. Кроме того, на дороге предусмотрен водоотвод.

- В данном случае с подрядчиком заключён контракт по принципу жизненного цикла, т.е. после ввода объекта в эксплуатацию, подрядчик ещё 3 года будет содержать данный участок. Ещё 5 лет, он будет находится на гарантии, - отметил Николай Нечаев, ведущий инженер дорожного хозяйства Бурятрегионавтодора.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, также в Кабанском районе продолжается капремонт участка 41-51 км региональной автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. В селе Выдрино идёт ремонт дорог местного значения по улицам Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая. 
Бурятия Кабанский район дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартуют бесплатные пленэры
В Улан-Удэ стартуют бесплатные пленэры
Общество, 20.07.2023
Их проведут в парках города
В Кяхте реставрируют купеческий дом
В Кяхте реставрируют купеческий дом
Общество, 20.07.2023
Работы завершат в следующем году
В Бурятии обновят и построят около 35 км тротуаров
В Бурятии обновят и построят около 35 км тротуаров
Общество, 20.07.2023
Работы ведутся на региональных и дорогах местного значения
Иркутская область принимает проект «Музейные маршруты России»
Иркутская область принимает проект «Музейные маршруты России»
Общество, 20.07.2023
В столицу региона приехали эксперты в сфере культуры
В районе Бурятии капремонт дороги закончат уже в этом году
В районе Бурятии капремонт дороги закончат уже в этом году
Общество, 20.07.2023
Этот участок подрядчик будет содержать ещё 3 года
В Агинском округе вяжут «бурятские» игрушки
В Агинском округе вяжут «бурятские» игрушки
Общество, 20.07.2023
Их используют в театральных постановках для детей
На юге Бурятии 90-летний юбилей отметила труженица тыла
На юге Бурятии 90-летний юбилей отметила труженица тыла
Общество, 20.07.2023
Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Надежда Крайнова
Новорождённых Бурятии обследуют расширенным скринингом
Новорождённых Бурятии обследуют расширенным скринингом
Общество, 20.07.2023
Его прошли более 4,5 тысяч младенцев республики
Дартсмены Бурятии выиграли «Кубок Быстры»
Дартсмены Бурятии выиграли «Кубок Быстры»
Общество, 20.07.2023
Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» состоялись в Чите
В Бурятии проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга
В Бурятии проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга
Общество, 20.07.2023
Врачи Городской поликлиники №6 советуют заниматься физическими и умственными упражнениями
В Улан-Удэ обнаружили новые гаражи-самоволки
В Улан-Удэ обнаружили новые гаражи-самоволки
Общество, 20.07.2023
Владельцев призывают явиться в администрацию района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^