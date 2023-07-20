В районе Бурятии капремонт дороги закончат уже в этом году

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Этот участок подрядчик будет содержать ещё 3 года



Капитальный ремонт дороги в Кабанском районе Бурятии завершат уже в этом году. Речь идёт о региональной дороге в селе Большая речка. Подрядчик выразил готовность выполнить весь объём работ и ввести объект в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Напомним, что капитальный ремонт участка 0-3 км подъезд от федеральной трассы «Байкал» к селу Посольское стартовал в прошлом году. Стоимость объекта составляет 111,6 млн. рублей.



В настоящее время на участке завершены работы по фрезерованию старого покрытия, по замене слабого переувлажнённого грунта, отремонтированы 2 из 4 водопропускных трубы. Дорожники работают без выходных по графику с 8 утра до 8 вечера.



- На начальном этапе столкнулись с проблемой переувлажнённых грунтов, поэтому меняли грунт на более качественный. Сейчас заканчиваем доводку земляного полотна. В скором времени приступим к устройству основания из ЩПС, с устройством геотекстиля. На данный момент производится монтаж водопропускных труб. Работаем с 8 до 8 вечера, без выходных, чтобы успеть к концу 2023 года, - рассказал Александр Бальжинимаев, прораб участка.



На участке работает 10 единиц техники: самосвалы, погрузчики, грейдеры, катки. Здесь уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение, по левой стороне дороги устроят тротуары. Освещение, которое было демонтировано, восстановят. Кроме того, на дороге предусмотрен водоотвод.



- В данном случае с подрядчиком заключён контракт по принципу жизненного цикла, т.е. после ввода объекта в эксплуатацию, подрядчик ещё 3 года будет содержать данный участок. Ещё 5 лет, он будет находится на гарантии, - отметил Николай Нечаев, ведущий инженер дорожного хозяйства Бурятрегионавтодора.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, также в Кабанском районе продолжается капремонт участка 41-51 км региональной автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. В селе Выдрино идёт ремонт дорог местного значения по улицам Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая.

