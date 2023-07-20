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В Кяхте реставрируют купеческий дом

В Кяхте реставрируют купеческий дом
Общество,  Фото:пресс-служба минтуризма РБ
Работы завершат в следующем году

В Кяхте продолжаются реставрационные работы на объекте туристского показа – доме купца Лушникова в посёлке Слобода. На сегодняшний день здесь идёт восстановление полов, продолжаются фасадные работы. Начаты штукатурные работы внутри помещения.

По информации министерства туризма РБ, во время реставрации были обнаружены старинные щепы, кованные гвозди, хорошо сохранились чугунные решётки, подвалы под каменными сводами и лестница в 1,5 кирпича. Работы завершатся в 2024 году.

- В этом доме находили приют знаменитые путешественники, комплектовались все экспедиции, отправляющиеся в Центральную Азию, - прокомментировал мэр Кяхты Евгений Степанов.
Кяхта Бурятия реставрация

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