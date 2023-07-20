В Бурятии табун лошадей второй месяц пасётся возле детской площадки



Она прикрепила фотографию и обратилась к владельцу лошадей с просьбой забрать из их села.





Жительница кижингинского посёлка Сулхара обратилась в группу «Кижинга-инфо.24/7» с просьбой найти владельцев лошадей. Табун уже второй месяц пасётся без присмотра.- Помогите нам найти хозяина коней. В Сулхаре уже второй месяц не покидают наши улицы табун лошадей, людям страшно выйти на улицу, дети боятся сходить поиграть на детской площадке, - написала сельчанка.Людей, узнавших животных, просят сообщить об этом главе сельского поселения «Сулхаринское» Юрию Попову.