В Бурятии две выпускницы набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Выпускникам-стобалльникам вручили знаки отличия
19 июля выпускники-стобалльники получили нагрудные значки «ЕГЭ 100 баллов». Выпускников наградили зампред правительства Бурятии- министр здравоохранения Евгения Лудупова и министр образования и науки Валерий Поздняков.
Знаки отличия вручались выпускникам, показавшим достойный результат в рамках региональной акции «Легко на 100!». Впервые подобное мероприятие состоялось в прошлом году и стало ежегодным, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Сегодня у нас проходит традиционное чествование выпускников-стобалльников. В Бурятии с каждым годом увеличивается количество выпускников, набравших максимальный балл. Отдельно хочу поблагодарить и учителей, и родителей за совместное воспитание и обучение наших ребят. 100 баллов дают возможность выбрать лучшие вузы нашей страны, - отметила Евгения Лудупова.
В 2023 году более шести тысяч выпускников сдавали ЕГЭ, свыше пяти тысяч приняли участие в экзамене по русскому языку, а около 1 800 школьников сдавали экзамен по математике. Из них 38 набрали максимальные 100 баллов.
- Министерство образования и науки второй год подряд проводит эту акцию «Легко на 100!», целью которой является прежде всего распространение успешного опыта сдачи ЕГЭ. Мы понимаем, что вам гораздо легче донести до будущих выпускников свои успешные практики подготовки к экзаменам, нежели взрослым. Надо отметить, что в этом году из 38 выпускников, получивших 100 баллов на едином государственном экзамене, 34 выпускника являются ещё и золотыми медалистами, - обратился к выпускникам Валерий Поздняков.
Два выпускника набрали по 200 баллов - Дынсыма из лицея-интерната №61 и Александра, окончившая Турунтаевскую районную гимназию. Дынсыма набрала максимальные баллы на истории и литературе, Александра – на экзаменах по профильной математике и русскому языку.
- Я сдала два предмета на 100 баллов – это русский язык и профильная математика. Думаю, что все выпускники согласятся со мной, что сдать на 100 баллов не легко, но возможно. Главное – усердие и желание достичь своей цели приводят к отличному результату, - поделилась Александра.
Девушка уже выбрала вуз – она будет учиться в Высшей школе экономики.
Всем ребятам также вручили памятные подарки.
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