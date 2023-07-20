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В Бурятии местами короткие грозовые дожди

В Бурятии местами короткие грозовые дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Утром местами туман

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июля по республике переменная облачность, утром при прояснении туманы, днём местами короткие грозовые дожди, по южной половине местами ливни, грозы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +22,+27, местами +16,+21.

В Улан-Удэ утром местами туман. Днём в окрестностях города возможна гроза с коротким дождём. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём +24,+26.

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