Утром местами туман
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июля по республике переменная облачность, утром при прояснении туманы, днём местами короткие грозовые дожди, по южной половине местами ливни, грозы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +22,+27, местами +16,+21.
В Улан-Удэ утром местами туман. Днём в окрестностях города возможна гроза с коротким дождём. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии местами короткие грозовые дожди
Общество, Фото:
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