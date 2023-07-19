В Улан-Удэ фонтаны почистили от мусора и насекомых

Работы прошли в парках



В улан-удэнских парках «Юбилейный» и имени Орешкова почистили фонтаны. Сотрудники парков очистили чаши фонтанов от мусора, листьев, насекомых, а также помыли декоративные композиции.







Фонтаны чистят в несколько этапов. Сначала чашу отмывают вручную, затем с помощью вакуумной машины откачивают грязную воду. После этого повторно очистили чашу чистой водой и убрали лишний мусор.



Улан-удэнцев просят поддерживать чистоту в зонах отдыха.

