В Забайкальском нацпарке в Бурятии введут нерестовый запрет

Запрет на вылов рыбы продлится с 10 августа по 10 ноября
На территории Забайкальского нацпарка с 10 августа по 10 ноября вводится нерестовый запрет, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Запрещается добыча (вылов) всех видов биоресурсов на следующих участках:
- в озёрах Арангатуй и Малый Арангатуй и протоке Арангатуйский исток, соединяющий озеро Малый Арангатуй с Чивыркуйским заливом, а также на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья протоки Арангатуйский исток. Расстояния от устьев водотоков, впадающих в водный объект рыбохозяйственного значения, измеряются от точек на берегах указанных устьев, максимально выступающих в данный водный объект.
- в реках Большой Чивыркуй, Безымянная, а также на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья реки Большой Чивыркуй.
- В указанный период по обозначенным местам и рекам ходить на судне с подвесным мотором запрещено. По остальной акватории – можно. Контроль за соблюдением правил рыболовства осуществляют инспекторы отдела охраны «Заповедного Подлеморья», они могут остановить транспортное средство в целях проверки соблюдения закона в области рыболовства», - сообщается на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Нерестовый период – это время, когда рыба активно мечет икру. От того, насколько удачно пройдёт нерест, зависит численность вида и общее количество рыбы в водоёме. Чтобы вывести потомство, рыбе нужно спокойствие. Звук двигателя пугает водных обитателей, пояснили в нацпарке.
Штраф за передвижение по нерестовым участками составит до 4 тысяч рублей для граждан. Вылов рыбы в этих участках наказывается штрафами до 20 тысяч рублей – на должностное лицо, и до 500 тысяч рублей на юрлицо. При этом конфискуются лодка и снасти.
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