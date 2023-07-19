Закон вступит в силу в следующем году
Госдума приняла законопроект о праве заёмщика в случае трудной жизненной ситуации оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту. Закон начнёт действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года.
- Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заёмщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту, - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что кредитные каникулы ввели в 2020 году в качестве временной меры поддержки населения в период пандемии коронавируса. Закон предусматривает право физлица в трудной ситуации обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул на срок до полугода в любой момент действия договора потребительского кредита.
Правительство определит максимальный размер займа, по которому могут предоставить каникулы. До этого сумма будет составлять 1 млн 600 тыс. руб., если обязательства обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тыс. руб. — в других случаях.
В течение льготного периода не допускается начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заёмщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заёмщика будут начисляться проценты.
Сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут её ухудшать.
Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы
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