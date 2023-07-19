19 июля

18 июля

Популярное

Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы

Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Закон вступит в силу в следующем году

Госдума приняла законопроект о праве заёмщика в случае трудной жизненной ситуации оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту. Закон начнёт действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года.

- Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заёмщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту, - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что кредитные каникулы ввели в 2020 году в качестве временной меры поддержки населения в период пандемии коронавируса. Закон предусматривает право физлица в трудной ситуации обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул на срок до полугода в любой момент действия договора потребительского кредита.

Правительство определит максимальный размер займа, по которому могут предоставить каникулы. До этого сумма будет составлять 1 млн 600 тыс. руб., если обязательства обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тыс. руб. — в других случаях.

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заёмщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заёмщика будут начисляться проценты.

Сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут её ухудшать.

кредиты госдума

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

После Бурятии Линг Ринбоче отправится в Агинский округ
После Бурятии Линг Ринбоче отправится в Агинский округ
Общество, 19.07.2023
Там он примет участие в Майдари хурале
Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса
Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса
Общество, 19.07.2023
Он представил работу о местном самоуправлении
В лагере Бурятии завершилась смена «Содружество Орлят России»
В лагере Бурятии завершилась смена «Содружество Орлят России»
Общество, 19.07.2023
Для школьников организовали интеллектуальные игры, творческие конкурсы и флешмобы
В Бурятии благоустраивают сквер имени Героя России
В Бурятии благоустраивают сквер имени Героя России
Общество, 19.07.2023
Раньше на месте нового общественного пространства был пустырь
В Забайкальском нацпарке в Бурятии введут нерестовый запрет
В Забайкальском нацпарке в Бурятии введут нерестовый запрет
Общество, 19.07.2023
Запрет на вылов рыбы продлится с 10 августа по 10 ноября
Более 160 тысяч жителей Бурятия прошли диспансеризацию с начала года
Более 160 тысяч жителей Бурятия прошли диспансеризацию с начала года
Общество, 19.07.2023
Почти каждый пятый из них направлен на дообследование в рамках второго этапа диспансеризации
Дамба в Кяхтинском районе Бурятии уже почти готова
Дамба в Кяхтинском районе Бурятии уже почти готова
Общество, 19.07.2023
Она уже сейчас защищает посёлок от паводковых вод
В Улан-Удэ устроят концерт в память о лидере группы «Король и Шут»
В Улан-Удэ устроят концерт в память о лидере группы «Король и Шут»
Общество, 19.07.2023
Мероприятие состоится в парке имени Жанаева
Жительница Бурятии родила двойняшек и стала матерью 11 детей
Жительница Бурятии родила двойняшек и стала матерью 11 детей
Общество, 19.07.2023
Эти роды стали для многодетной матери самыми лёгкими
В Бурятии открыли памятную доску погибшему участнику СВО
В Бурятии открыли памятную доску погибшему участнику СВО
Общество, 19.07.2023
Односельчане увековечили память Станислава Цыренова
Улан-удэнцы могут заняться йогой в парке
Улан-удэнцы могут заняться йогой в парке
Общество, 19.07.2023
Занятия проходят ежедневно в парке имени Орешкова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^