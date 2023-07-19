В Бурятии благоустраивают сквер имени Героя России

Раньше на месте нового общественного пространства был пустырь



В городе Кяхта благоустраивают сквер имени Героя России Дмитрия Фаршинева. В этом году на территории пространства установили новую детскую площадку и облагородили зону рядом с памятником. Рабочим осталось только установить новые лавочки и урны, и территория обретёт завершённый вид. Благоустройство сквера проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».



Когда-то на месте нового общественного пространства был пустырь. В прошлом году на этой территории было принято решение разместить сквер. За реализацию данного проекта проголосовали жители города. А в мае этого года за счёт средств района на объекте установили памятник Герою России Дмитрию Фаршиневу. Затем на выделенные средства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были проведены работы по устройству ограждения и лестницы, а также рабочие проложили тротуарную плитку. Кроме этого, в сквере установили игровой комплекс, состоящий из многофункциональной горки и качелей.



- На сегодняшний день на территории сквера осталось установить четыре полукруглые лавочки, девять лавочек с навесом и девять урн. Стоимость всех работ по благоустройству составила более 6 млн руб., - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.



Напомним, Дмитрий Фаршинев совершил подвиг в ходе боя в апреле 2022 года на территории проведения специальной военной операции в Украине. Погиб 5 апреля 2022 года, через месяц ему присвоили звание Героя России. Открытие сквера в его честь прошло в мае этого года и было приурочено к столетию района. После торжественного мероприятия работы по благоустройству были продолжены.

