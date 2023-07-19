19 июля

18 июля

Популярное

В Бурятии благоустраивают сквер имени Героя России

В Бурятии благоустраивают сквер имени Героя России
Общество,  Фото:Жилстройкомэнерго
Раньше на месте нового общественного пространства был пустырь

В городе Кяхта благоустраивают сквер имени Героя России Дмитрия Фаршинева. В этом году на территории пространства установили новую детскую площадку и облагородили зону рядом с памятником. Рабочим осталось только установить новые лавочки и урны, и территория обретёт завершённый вид. Благоустройство сквера проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Когда-то на месте нового общественного пространства был пустырь. В прошлом году на этой территории было принято решение разместить сквер. За реализацию данного проекта проголосовали жители города. А в мае этого года за счёт средств района на объекте установили памятник Герою России Дмитрию Фаршиневу. Затем на выделенные средства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были проведены работы по устройству ограждения и лестницы, а также рабочие проложили тротуарную плитку. Кроме этого, в сквере установили игровой комплекс, состоящий из многофункциональной горки и качелей.

- На сегодняшний день на территории сквера осталось установить четыре полукруглые лавочки, девять лавочек с навесом и девять урн. Стоимость всех работ по благоустройству составила более 6 млн руб., - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

Напомним, Дмитрий Фаршинев совершил подвиг в ходе боя в апреле 2022 года на территории проведения специальной военной операции в Украине. Погиб 5 апреля 2022 года, через месяц ему присвоили звание Героя России. Открытие сквера в его честь прошло в мае этого года и было приурочено к столетию района. После торжественного мероприятия работы по благоустройству были продолжены.
благоустройство Бурятия Жилстройкомэнерго

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

После Бурятии Линг Ринбоче отправится в Агинский округ
После Бурятии Линг Ринбоче отправится в Агинский округ
Общество, 19.07.2023
Там он примет участие в Майдари хурале
Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса
Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса
Общество, 19.07.2023
Он представил работу о местном самоуправлении
В лагере Бурятии завершилась смена «Содружество Орлят России»
В лагере Бурятии завершилась смена «Содружество Орлят России»
Общество, 19.07.2023
Для школьников организовали интеллектуальные игры, творческие конкурсы и флешмобы
В Бурятии благоустраивают сквер имени Героя России
В Бурятии благоустраивают сквер имени Героя России
Общество, 19.07.2023
Раньше на месте нового общественного пространства был пустырь
В Забайкальском нацпарке в Бурятии введут нерестовый запрет
В Забайкальском нацпарке в Бурятии введут нерестовый запрет
Общество, 19.07.2023
Запрет на вылов рыбы продлится с 10 августа по 10 ноября
Более 160 тысяч жителей Бурятия прошли диспансеризацию с начала года
Более 160 тысяч жителей Бурятия прошли диспансеризацию с начала года
Общество, 19.07.2023
Почти каждый пятый из них направлен на дообследование в рамках второго этапа диспансеризации
Дамба в Кяхтинском районе Бурятии уже почти готова
Дамба в Кяхтинском районе Бурятии уже почти готова
Общество, 19.07.2023
Она уже сейчас защищает посёлок от паводковых вод
В Улан-Удэ устроят концерт в память о лидере группы «Король и Шут»
В Улан-Удэ устроят концерт в память о лидере группы «Король и Шут»
Общество, 19.07.2023
Мероприятие состоится в парке имени Жанаева
Жительница Бурятии родила двойняшек и стала матерью 11 детей
Жительница Бурятии родила двойняшек и стала матерью 11 детей
Общество, 19.07.2023
Эти роды стали для многодетной матери самыми лёгкими
В Бурятии открыли памятную доску погибшему участнику СВО
В Бурятии открыли памятную доску погибшему участнику СВО
Общество, 19.07.2023
Односельчане увековечили память Станислава Цыренова
Улан-удэнцы могут заняться йогой в парке
Улан-удэнцы могут заняться йогой в парке
Общество, 19.07.2023
Занятия проходят ежедневно в парке имени Орешкова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^