Занятия проходят ежедневно в парке имени Орешкова
Жителей Улан-Удэ призывают заниматься спортом, пока на улице тепло.
До 30 июля ежедневно в 8:00, а по воскресеньям в 9:00 в парке имени Орешкова проходят занятия хатха-йогой под руководством сертифицированного тренера Базара Осорова.
Длительность одного занятия – полтора часа. Приходить на занятие нужно натощак, с собой брать коврик для йоги и плед. Оплата за занятие - по желанию.
Возрастное ограничение 12+
Улан-удэнцы могут заняться йогой в парке
Общество, Фото:
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