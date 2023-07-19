Улан-удэнцы могут заняться йогой в парке

Занятия проходят ежедневно в парке имени Орешкова



Жителей Улан-Удэ призывают заниматься спортом, пока на улице тепло.



До 30 июля ежедневно в 8:00, а по воскресеньям в 9:00 в парке имени Орешкова проходят занятия хатха-йогой под руководством сертифицированного тренера Базара Осорова.



Длительность одного занятия – полтора часа. Приходить на занятие нужно натощак, с собой брать коврик для йоги и плед. Оплата за занятие - по желанию.





Возрастное ограничение 12+



