Жителям Бурятии предлагают побороться за грант на создание центра помощи пожилым

На это в рамках конкурса выделяется полтора миллиона рублей



В России стартовал приём заявок на всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой». В конкурсе два основных направления: «Добро.Центры #МолодыДушой» и «Социальные проекты».



В направлении «Социальные проекты» учреждены пять номинаций, посвящённые помощи, поддержанию качества жизни и сохранению активности у граждан старшего возраста. Сюда же входит номинация «Память поколений». Победители конкурса в этих номинациях получат грантовую поддержку на реализацию небольших проектов до 300 тысяч рублей.



Во втором, более крупном направлении конкурса, «Добро.Центры #МолодыДушой», есть возможность получить грантовую поддержку в размере 1,5 миллиона рублей на открытие регионального центра помощи пожилым гражданам под брендом «Добро.Центр #МолодыДушой».



- При открытии центра организаторы конкурса обеспечат методическое и организационное сопровождение со стороны ассоциации волонтёрских центров и партнёров конкурса, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.



Общий призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей.



Участниками конкурса могут стать совершеннолетние жители Бурятии: волонтёры, лидеры и руководители добровольческих, социально-ориентированных проектов и инициатив, направленных на развитие «серебряного» волонтёрства.



Регистрация и подача заявок до 24 июля - на портале www.dobro.ru в разделе «Конкурсы».





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