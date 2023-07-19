Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Он представил работу о местном самоуправлении



Школьник из Северобайкальска, ученик 6-го класса гимназии №5 им. Л.В. Усыниной Ярослав К. стал призёром II степени VII всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Мероприятие было направлено на выявление и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении, сохранении истории, развитии местного самоуправления.



Ярослав прошёл региональный этап конкурса и вышел в федеральный, который проходил в Москве. На конкурсе он представил работу «Как я провёл урок местного самоуправления в моем классе».



- На площадке общественной палаты Российской Федерации и государственного университета управления наш Ярослав представил свою работу перед экспертной комиссией, специалистам в области местного самоуправления и образования. Это было уникальное событие! Всего на очном этапе приняли участие 470 конкурсантов из 68 субъектов нашей страны. Все участники говорили о серьёзных вопросах, эксперты восхищены глубиной знаний, эрудированностью и профессионализмом юных конкурсантов, - поделилась руководитель школьника Наталья Фролова.



Церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоялась в колонном зале Дома Союзов, сообщает администрация Северобайкальска.



