Он представил работу о местном самоуправлении
Школьник из Северобайкальска, ученик 6-го класса гимназии №5 им. Л.В. Усыниной Ярослав К. стал призёром II степени VII всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Мероприятие было направлено на выявление и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении, сохранении истории, развитии местного самоуправления.
Ярослав прошёл региональный этап конкурса и вышел в федеральный, который проходил в Москве. На конкурсе он представил работу «Как я провёл урок местного самоуправления в моем классе».
- На площадке общественной палаты Российской Федерации и государственного университета управления наш Ярослав представил свою работу перед экспертной комиссией, специалистам в области местного самоуправления и образования. Это было уникальное событие! Всего на очном этапе приняли участие 470 конкурсантов из 68 субъектов нашей страны. Все участники говорили о серьёзных вопросах, эксперты восхищены глубиной знаний, эрудированностью и профессионализмом юных конкурсантов, - поделилась руководитель школьника Наталья Фролова.
Церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоялась в колонном зале Дома Союзов, сообщает администрация Северобайкальска.
Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса
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