В лагере Бурятии завершилась смена «Содружество Орлят России»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Для школьников организовали интеллектуальные игры, творческие конкурсы и флешмобы



В стационарном оздоровительном лагере «Хэжэнгэ» Кижингинского района Бурятии советники по воспитанию проекта «Навигаторы детства» организовали досуг с детьми младшего школьного возраста по программе «Орлята России». Мероприятие соответствует целям и задачам федерального проекта «Патриотическое воспитание» нацпроекта «Образование».



Каждый день был насыщен и многообразен: интеллектуальные игры, творческие конкурсы и флешмобы. Как отметили наставники, мальчишки и девчонки на районных профильных сменах «Содружество Орлят России» учатся, растут и мечтают вместе. Три недели в лагере пролетели незаметно.



- Больше всего мне понравилось принимать участие в играх и участвовать в флешмобах. «Орлята России» помогли приобрести много новых друзей и новых знаний. Я очень рад, что попал на смену орлят, - поделился Жамьян, ученик Кижингинской школы им. Х. Намсараева.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, программа разработана с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной активности и направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: родина, команда, семья, здоровье, природа, познание.



