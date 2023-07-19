Для детских площадок в Бурятии разработают сметные нормы

Их включат в состав федеральной сметно-нормативной базы
Для детских площадок и других малых архитектурных форм впервые разрабатываются сметные нормы на строительно-монтажные работы. Об этом сообщает Госэкспертиза Бурятии.
Малые архитектурные формы, а именно детские игровые площадки, спортивные комплексы, скамьи, урны, вазоны и другие подобные сооружения благоустройства (далее – МАФы) сегодня массово устанавливаются в Бурятии, как и по всей стране, почти в каждом дворе на площадках у жилых домов, в детских садах, школах и в других общественных местах. Большинство таких объектов возводятся в рамках госпрограмм по благоустройству и формированию комфортной городской среды.
- На сегодня сметные нормы на установку МАФов отсутствуют. Сметчики Бурятии пользуются расценками, применительно подходящими по технологии возведения и характеристикам материалов. Поэтому, учитывая количество таких объектов, разработка сметных норм на их установку востребована и особенно актуальна, - сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.
Специалисты Главгосэкспертизы России выполнили хронометражные наблюдения процессов монтажа малых архитектурных форм и спортивных комплексов на детских площадках. Выездные мероприятия по техническому нормированию работ на подобных объектах проведены впервые. Их результатом должно стать включение новых сметных норм в состав федеральной сметно-нормативной базы, что частично уже происходит.
Выездные полевые исследования выполняются Главгосэкспертизой уже более пяти лет в рамках совершенствования системы ценообразования в строительной отрасли и дополнения (актуализации) федеральной сметно-нормативной базы. В целом эксперты выполнили порядка 750 нормативных наблюдений по 86 технологиям, в том числе более 140 по 11 технологиям за прошедший год.
На текущий момент утверждены шесть пакетов дополнений и изменений к федеральной сметно-нормативной базе. Она вступила в действие с 25 февраля 2023 года – одновременно с началом внедрения ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства.
Для детских площадок в Бурятии разработают сметные нормы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они появились на территории «Иерусалимской горы»
В Бурятии рассказали о нескольких местных видах этих цветов
В Джидинском районе поздравили семьи Петропавловки
Они предназначены для жителей сельских территорий
Сергиевский храм расположен на Верхней Берёзовке
Здесь трудных подростков постараются вовлечь в добровольческую деятельность
Губернатор региона подписал новый закон по соцподдержке
Там он примет участие в Майдари хурале
Он представил работу о местном самоуправлении
Для школьников организовали интеллектуальные игры, творческие конкурсы и флешмобы
Очень востребованы в основном мужские вещи, нательное бельё, обувь, постельное бельё
Раньше на месте нового общественного пространства был пустырь
Сервис помогает выпускникам выбрать нужное направление подготовки в педвузах страны
Книгу представят художник-оформитель Ольга Митюкова и сын поэта Амарсана Улзытуев
Выпускникам-стобалльникам вручили знаки отличия