Для детских площадок в Бурятии разработают сметные нормы

Их включат в состав федеральной сметно-нормативной базы



Для детских площадок и других малых архитектурных форм впервые разрабатываются сметные нормы на строительно-монтажные работы. Об этом сообщает Госэкспертиза Бурятии.



Малые архитектурные формы, а именно детские игровые площадки, спортивные комплексы, скамьи, урны, вазоны и другие подобные сооружения благоустройства (далее – МАФы) сегодня массово устанавливаются в Бурятии, как и по всей стране, почти в каждом дворе на площадках у жилых домов, в детских садах, школах и в других общественных местах. Большинство таких объектов возводятся в рамках госпрограмм по благоустройству и формированию комфортной городской среды.



- На сегодня сметные нормы на установку МАФов отсутствуют. Сметчики Бурятии пользуются расценками, применительно подходящими по технологии возведения и характеристикам материалов. Поэтому, учитывая количество таких объектов, разработка сметных норм на их установку востребована и особенно актуальна, - сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.



Специалисты Главгосэкспертизы России выполнили хронометражные наблюдения процессов монтажа малых архитектурных форм и спортивных комплексов на детских площадках. Выездные мероприятия по техническому нормированию работ на подобных объектах проведены впервые. Их результатом должно стать включение новых сметных норм в состав федеральной сметно-нормативной базы, что частично уже происходит.



Выездные полевые исследования выполняются Главгосэкспертизой уже более пяти лет в рамках совершенствования системы ценообразования в строительной отрасли и дополнения (актуализации) федеральной сметно-нормативной базы. В целом эксперты выполнили порядка 750 нормативных наблюдений по 86 технологиям, в том числе более 140 по 11 технологиям за прошедший год.



На текущий момент утверждены шесть пакетов дополнений и изменений к федеральной сметно-нормативной базе. Она вступила в действие с 25 февраля 2023 года – одновременно с началом внедрения ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства.



