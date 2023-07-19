В райцентре Бурятии чествовали «золотые» пары

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

В Джидинском районе поздравили семьи Петропавловки



12 июля, в день святых Петра и Павла, по установившейся традиции в райцентре Петропавловка в Бурятии был отпразднован День села. На праздник были приглашены семейные пары села, отмечающие в текущем году 50-летний золотой юбилей совместной супружеской жизни.



Своим присутствием торжество почтили три пары: Андреевы Алексей Алексеевич и Валентина Николаевна, Дураковы Николай Петрович и Наталья Ивановна, Григорьевы Иннокентий Константинович и Любовь Дмитриевна.



Джидинским районным отделом управления ЗАГС семейным парам были вручены благодарственные письма за сохранение семейных ценностей и устоев, достойное воспитание детей.



Семейная пара Андреевых была также награждена медалью «За любовь и верность». Алексей Алексеевич и Валентина Николаевна внесли свой трудовой вклад в благосостояние села и района, пользуются заслуженным уважением земляков, достойно воспитали четверых детей, помогают воспитывать внуков и правнуков. Один из сыновей пары посмертно награждён орденом Мужества, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.



