В пригороде Улан-Удэ обрушается берег

















Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской осмотрел места выхода вод реки Селенга и грунтовых вод. Он побывал в Советском районе Улан-Удэ в и иволгинском селе Сотниково.За последние сутки уровень Селенги снизился на 4 см. Сейчас она находится на отметке 248 см. При этом на пойму вода вышла на уровне 230 см, а критический уровень – 330 см.Ситуация находится на контроле, муниципальными властями на местах приняты превентивные меры для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Несмотря на то, что уровень воды в основных реках и в реке Селенга падает, в целом по республике есть определённое напряжение. Введён режим повышенной готовности. Сегодня посмотрели территорию Советского района Улан-Удэ, СНТ «Строитель», где выступают грунтовые воды. Посмотрели Иволгинский район, СНТ «Снежное». В целом ситуация контролируемая. Население оповещено. К тому же, жители понимали, где брали участки. Эта зона затопляемая, что рано или поздно будут проблемы. Сейчас многоводный период, и, конечно, уровень воды в реке Селенга и её притоках поднимается, и выступают так называемые выжимные воды, - отметил зампред Пётр Мордовской.В 2021 году в Иволгинском районе для защиты людей и жилых строений от Селенги построили дамбу длиной больше 200 метров. Как отмечают сами жители, именно она защищает их от основной воды с реки.- После того, как сделали дамбу, воды с реки здесь не было. И вот недавно грунтовые воды здесь поднялись, - рассказал житель села Поселье Виталий.Также зампред осмотрел территорию Сотниковского поселения, где идёт обрушение берега. В 2019 и 2021 годах здесь производили берегоукрепление, но сейчас река начала подмывать берег, в связи с чем идёт его обрушение. Когда вода спадёт, пройдёт нерестовый период, министерство природных ресурсов Бурятии внесёт предложения по берегоукреплению.В районе организован ежедневный подвоз воды, установлена дополнительная труба для водопропуска на основном проезде в СНТ «Снежный» в Поселье. Проведены работы по укреплению проезда бутовым камнем. Всего подтоплено 86 участков.