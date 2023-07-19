В пригороде Улан-Удэ обрушается берег

Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской осмотрел места выхода вод реки Селенга и грунтовых вод. Он побывал в Советском районе Улан-Удэ в и иволгинском селе Сотниково.
За последние сутки уровень Селенги снизился на 4 см. Сейчас она находится на отметке 248 см. При этом на пойму вода вышла на уровне 230 см, а критический уровень – 330 см.
Ситуация находится на контроле, муниципальными властями на местах приняты превентивные меры для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Несмотря на то, что уровень воды в основных реках и в реке Селенга падает, в целом по республике есть определённое напряжение. Введён режим повышенной готовности. Сегодня посмотрели территорию Советского района Улан-Удэ, СНТ «Строитель», где выступают грунтовые воды. Посмотрели Иволгинский район, СНТ «Снежное». В целом ситуация контролируемая. Население оповещено. К тому же, жители понимали, где брали участки. Эта зона затопляемая, что рано или поздно будут проблемы. Сейчас многоводный период, и, конечно, уровень воды в реке Селенга и её притоках поднимается, и выступают так называемые выжимные воды, - отметил зампред Пётр Мордовской.
В 2021 году в Иволгинском районе для защиты людей и жилых строений от Селенги построили дамбу длиной больше 200 метров. Как отмечают сами жители, именно она защищает их от основной воды с реки.
- После того, как сделали дамбу, воды с реки здесь не было. И вот недавно грунтовые воды здесь поднялись, - рассказал житель села Поселье Виталий.
Также зампред осмотрел территорию Сотниковского поселения, где идёт обрушение берега. В 2019 и 2021 годах здесь производили берегоукрепление, но сейчас река начала подмывать берег, в связи с чем идёт его обрушение. Когда вода спадёт, пройдёт нерестовый период, министерство природных ресурсов Бурятии внесёт предложения по берегоукреплению.
В районе организован ежедневный подвоз воды, установлена дополнительная труба для водопропуска на основном проезде в СНТ «Снежный» в Поселье. Проведены работы по укреплению проезда бутовым камнем. Всего подтоплено 86 участков.