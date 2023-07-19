Погода ухудшится к концу недели
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды.
По сообщению Бурятского гидрометцентра, 20-21 июля по югу республики ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, местами возможен град.
Главное управление МЧС России по Бурятии призвало жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. Так, при усилении ветра рекомендуется не выходить из зданий.
Также жителям советуют отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоёмов.
Ливни обрушаются на юг Бурятии
Общество, Фото:
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