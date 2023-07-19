В Бурятии на побережье Байкала собрали 40 мешков мусора

Отдыхающих попросили забирать мусор с собой
В Кабанском районе Бурятии жители села Посольское вышли на уборку. Они собирали мусор на территории прибрежной зоны озера Байкал.
Всего сельчане собрали около 40 мешков мусора, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».
- Уважаемые отдыхающие! Пожалуйста, забирайте мусор с собой! Давайте будем вместе отвечать за чистоту Байкала! – обратилась к туристам администрация СП «Посольское».
Отметим, мусор может привлекать медведей. Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июля косолапых встречали в популярной туристической местности
Байкальский Прибой в Кабанском районе, а также вблизи мусорных баков возле реки Толбазиха.
Отдыхающих попросили забирать мусор с собой
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