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В Бурятии на побережье Байкала собрали 40 мешков мусора

В Бурятии на побережье Байкала собрали 40 мешков мусора
Общество,  Фото:"Кабанск-инфо"
Отдыхающих попросили забирать мусор с собой

В Кабанском районе Бурятии жители села Посольское вышли на уборку. Они собирали мусор на территории прибрежной зоны озера Байкал.

Всего сельчане собрали около 40 мешков мусора, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».

- Уважаемые отдыхающие! Пожалуйста, забирайте мусор с собой! Давайте будем вместе отвечать за чистоту Байкала! – обратилась к туристам администрация СП «Посольское».


Отметим, мусор может привлекать медведей. Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июля косолапых встречали в популярной туристической местности Байкальский Прибой в Кабанском районе, а также вблизи мусорных баков возле реки Толбазиха.
мусор Байкал

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