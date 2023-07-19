В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Эрудит»

Участие в игре приняли 20 женщин
Осуждённые женщины из улан-удэнской исправительной колонии №7 сыграли в лингвистическую игру «Эрудит».
Участие в игре приняли 20 женщин, которым необходимо было составлять слова из имеющихся букв по типу кроссворда. Победительницу определяли по наибольшему количеству набранных очков.
- Осуждённые активно участвовали и показали имеющийся у них словарный запас, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
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Участие в игре приняли 20 женщин
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