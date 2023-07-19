В Улан-Удэ ребёнка с редкой болезнью не обеспечивали положенными лекарствами

На покупку препаратов семье пришлось потратить более 90 тысяч рублей



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ помогла восстановить права ребёнка-инвалида на положенные лекарства.



Мальчик страдает редким аутоиммунным заболеванием, нуждается в постоянном приёме жизненно необходимых лекарственных средств.



- Вместе с тем учреждение здравоохранения своевременное обеспечение медицинскими препаратами не производило. В связи с этим семья ребёнка вынуждена была приобретать лекарства за счёт собственных средств, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Мать ребёнка-инвалида обратилась в прокуратуру. После этого был подан иск о возложении обязанности на лечебное учреждение и республиканское министерство здравоохранения обеспечить ребёнка необходимыми препаратами. Исковое заявление удовлетворено. Помимо этого, семье выплатят более 90 тысяч рублей, затраченные на покупку лекарств.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

