После Бурятии Линг Ринбоче отправится в Агинский округ

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Там он примет участие в Майдари хурале



17 июля в Бурятии глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев принял в резиденции почётного гостя – Кьябдже Йонгзин Линг Ринбоче, перерожденца учителя Далай ламы XIV.



Досточтимый Линг Ринбоче пребывает в России по приглашению Пандито Хамбо-ламы. Следующими пунктами визита в программе будут Агинский Бурятский округ, где он примет участие в Майдари хурале. Затем он посетит Иркутскую область.



- Линг Ринбоче до обеда подарил нам обильный дождь, а после захода солнца вывел над дацаном радугу. И это очень хороший признак Его высокого происхождения, - заявил Хамбо-лама Дамба Аюшеев.



Главе Буддийской традиционной Сангхи России подарили статую Будды Шакьямуни в знак утверждения связей буддистов России и Брэйбун дацана. Также Линг Ринбоче передал Хамбо-ламе поздравления от себя и от генерального директора международной Буддийской конфедерации Абхиджит Гальдер в связи с вручением ордена Почёта.



- Встреча прошла в дружественной обстановке. Беседа длилась на протяжении всего дня. Хамбо-лама и Линг Ринбоче обменивались историями буддизма, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



Кроме этого, высокий гость посетил дворец Хамбо-ламы Этигэлова. В городе Улан-Удэ он совершит подношение Цог и даст краткое учение.



