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В Бурятии построят многофункциональный культурный центр за 450 млн

В Бурятии построят многофункциональный культурный центр за 450 млн
Общество, 
Новое здание будет трёхэтажным

В селе Сосново-Озёрское – райцентре Еравнинского района Бурятии – планируют построить многофункциональный культурный центр. Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на строительство.

Площадь будущего объекта составит 3,5 тысячи кв. метров.

- Сложившийся некогда образ сельского дома культуры в последние годы кардинально изменился. Предлагаемый к строительству многофункциональный культурный центр в селе Сосново-Озёрское соответствует современным тенденциям в проектировании культурных центров, - отметили в управлении капстроительства Бурятии.

Новый центр расположится вблизи от центральной поселковой площади и школы.

На первом этаже здания будет размещён актовый зал на 160 мест, с эстрадой и гримерной, абонентный зал библиотеки с отделом комплектования, отдел краеведения.

На втором этаже планируются два выставочных зала площадью более 100 квадратных метров каждый. Они также использоваться для проведения лекций, конференций, вечеров, занятий музыкой и танцами. Там же будут размещены фондохранилище и мастерская реставрации экспонатов.

На третьем этаже будет ещё один выставочный зал, читальный зал, интернет-кафе на 15 мест, коворкинг-центр на 10 посетителей.

На этажах предусмотрены вестибюли, холлы и релакс-зоны, санузлы.

В новом центре все помещения и прилегающая территория полностью будут доступны для маломобильных групп населения.

В здании также запроектирован необходимый набор административных и бытовых помещений для персонала, а также все инженерно-технические системы (водоснабжение, отопление, пожаротушение, системы связи). Штат персонала для нового центра составит примерно 20 человек.

Строительство культурного центра будет финансироваться в основном из федерального бюджета и средств горно-обогатительного комбината. Сметная стоимость строительства – около 450 млн рублей.



строительство культурный центр

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